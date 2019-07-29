На Аллее славы в Ивано-Франковске был похоронен известный спортсмен Роман Вирастюк, который умер 27 июля.

Попрощаться со спортсменом пришли сотни его земляков: родных друзей и коллег, пишет Фіртка.

"На Аллее славы городского кладбища в с.Чукаловка состоялись похороны спортсмена Романа Вирастюка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что прощание с известным спортсменом прошло в манеже колледжа физического воспитания и спорта.

Фото: ukrinform.ru

Как сообщалось, накануне, 28 июля, с Вирастюком попрощались в Киеве на стадионе "Олимпийский". Директор Департамента олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Украины Роман Вирастюк умер 27 июля на 51-м году жизни.

Напомним, Роман Вирастюк - 17-кратный чемпион по метанию ядра и восьмикратный обладатель Кубка Украины, бронзовый призер чемпионата Европы в 1994 году, четырехкратный призер Кубка Европы, чемпион Европы среди клубов в 2002 году, дважды серебряный призер Всемирных игр среди военных.

Он был участником трех Олимпиад (1996, 2000, 2004), где стабильно входил в 10-ку лучших толкателей ядра. Десять лет - с 1995 по 2005 - Вирастюк был капитаном Олимпийской сборной Украины. Закончив выступления за сборную, он работал главой управления по делам молодежи и спорта Ивано-Франковской ОГА, а также был спортивным телеведущим и комментатором соревнований. С 2015 года возглавлял Департамент олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Украины.

Ранее сообщалось, что во Франции умер всемирно известный художник, мастер кинетического искусства.