Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Артура Короля с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области.

Соответствующее распоряжение № 240/2019-рп размещено на официальном интернет-представительстве Президента Украины.

"Уволить Короля Артура Станиславовича от должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что Король ранее был экс-начальником Луганского погранотряда.

Артур Станиславович Король родился 17 июля 1967 года. С 1990 по 1996-й и с 1998-го по 2016 годы проходил военную службу на офицерских должностях в рядах Вооруженных сил Украины.

С 2006 по 2010 годы - начальник Луганского пограничного отряда.

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