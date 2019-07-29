Эксперты прогнозируют вспышку дифтерии в Украине. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"9 кругов ада" - так ее называют инфекционисты из-за возможных осложнений. Это заболевание с высокой смертностью. Из тысячи больных умереть может каждый десятый. Вакцина в Украине, уверяют в Минздраве, есть. Всего завезли более трех миллионов вакцин", - говорится в программе.

Болезнь опасна осложнениями, она часто поражает сердце и нервную систему, и очень часто времени на спасения - несколько часов. Поэтому единственная защита от вируса - вакцинация.

Ранее "Страна" рассказывала, что с сегодняшнего дня в Украине объявили о начале бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.

Также мы писали, что Украина вошла в число стран с низким уровнем доверия к вакцинам.