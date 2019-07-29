В Центральной избирательной комиссии в данный момент приняли оригинальные протоколы 198 окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе на внеочередных выборах народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК вечером в понедельник.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 198 (Черкасская область). Таким образом, по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦИК поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОИО №79 с пометкой "Уточненный" до 31 июля. В заседании комиссии объявлен перерыв.

Напомним, в воскресенье, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Всего в Украине создано 199 избирательных округов и зарубежный избирательный округ.

По состоянию на 26 июля ЦИК обработала 100% электронных протоколов. Согласно этим результатам в Верховную Раду проходят пять партий: "Слуга народа" (получила 43,16% голосов); "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,05%); "Батьківщина" (8,18%), "Европейская солидарность" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины признала избранными первых 35 депутатов-мажоритарщиков.