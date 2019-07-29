На центральном вокзале города Франкфурт-на-Майне мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд, в результате чего мальчик погиб.

Об этом сообщает Die Welt.

Как сообщается, 40-летний мужчина, который находился на перроне, толкнул женщину и его мать под поезд. Женщине удалось спастись, но мальчик погиб на месте происшествия.

Полиции схватила преступника в ходе "масштабной полицейской операции". На месте работали 16 машин скорой помощи и вертолет.

По информации правоохранителей, 40-летний эритреец попытался скрыться, но его преследовали пассажиры, и в конечном итоге преступника задержали. В его крови обнаружены следы кокаина.

По информации немецких правоохранителей, преступник и его жертвы не знали друг друга.

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