Семья экс-президента Петра Порошенко вылетела из Украины двумя самолетами в Объединенные Арабские эмираты и Германию. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в Госпогранслужбе.

Так, 28 июля на чартерном рейсе Киев-Стамбул из аэропорта Жуляны вылетели Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка Петра).

Самолет вылетел с Киева в 18:47 сел в Стамбуле 20:22. Потом тот же борт в 21:17 вылетел из Стамбула на Дубай (ОАЭ) и сел там в 24:54 по киевскому времени. После чего он пропал из системы (возможно, полетел куда-то дальше).

Остальная часть семьи экс-президента покинула Украина несколькими днями ранее, 23 июля. Так, рейсовым самолетом Киев-Мюнхен из Украины вылетели: Марина Порошенко (жена Петра), Евгения Порошенко (дочка Петра), Михаил Порошенко (сын Петра) и Александра Порошенко (дочка Петра).

Отметим, что Порошенко вызвали на очередной допрос в ГБР уже на 12 августа.

Не исключено, что экс-президент и его семья снова отправились на Мальдивы. Отдых на этих островах в начале 2018 года стал для Порошенко скандальным. Он обошелся президенту в баснословную сумму в полмиллиона долларов, как утверждали журналисты.

"Стране" тогда стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжал из Украины.