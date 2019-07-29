На Бульваре Верховного Совета, 17, в Киеве конфликт между пешеходами и водителем автомобиля перерос в драку. Соответствующее видео опубликовано в паблике Киев Оперативный в Facebook.

Как видно на видео, двое мужчин выясняют что-то с водителем авто, но после того, как он сел в машину и попытался уехать, один из них начал бить кулаком по капоту. Затем водитель вышел из машины и началась драка. В какой-то момент пешеход залез на капот и начал на нем прыгать. Затем к драке подключился еще один мужчина. По какой причине произошел конфликт не уточняется.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

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