В четверг, 25 июля, в столице Германии Берлине была убита гражданка Украины, 25-летняя заробитчанка Наталья Михайлюк ("Страна" уже рассказывала об этой трагедии).

Подробности убийства раскрываются в сюжете ТСН.

Девушка отправилась в Берлин на заработки, чтобы обеспечить своих родителей и маленькую дочь Настю.

В столице Германии она снимала квартиру. Там и было найдено ее тело с множественными ножевыми ранениями. Как выяснилось, заробитчанку убил владелец квартиры. 44-летнего гражданина ФРГ уже взяли под арест.

Девушка на заработки ездила не впервые. На родине открыла салон красоты и мечтала выкупить помещение.

Соседи же возможного убийцу описывают, как одинокого человека со сложным характером.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Москве жестоко убили популярную секс-блогершу.

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