Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что после прихода в министерство новой команды, политика государства не должна меняться. Об этом она написала в Facebook в понедельник.

"Политики регулярно меняются, но внедрение выбранной государственной политики должно продолжаться. Старт с нуля с приходом каждого нового министра — одна из причин, почему желаемые изменения не произошли раньше. Поэтому когда в 2016 году мы пришли в Министерство, приняли стратегию, которую готовили эксперты до нас, и начали ее претворять в жизнь. Сначала мы больше года боролись за принятие закона “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения”. Именно с его принятия началось системное внедрение трансформации медицинской системы", - отметила Супрун.

По ее словам, начались изменения на уровне семейной медицины, и этот этап трансформации практически завершен. "На очереди - изменения в поликлиниках и больницах", - написала глава Минздрава.

Также она обратила внимание на недавнее интервью в СМИ советника Президента по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого.

"Недавно советник Президента по вопросам здравоохранения Mihail Radutsky дал пространное интервью газете “Ваше здоровье”, которая, кстати, принадлежит семье Загорий (владельцам одного из крупнейших фармацевтических бизнесов в Украине). Благодарна Михаилу за возможность в очередной раз напомнить украинцам об уже сделанном командой Министерства здравоохранения Украины и опровергнуть распространенные мифы и манипуляции, которыми переполнен упомянутый материал", - написала Супрун.

Так, по ее словам, некоторые тезисы Михаила Радуцкого не соответствуют действительности или являются ошибочными. В частности, это намерение утвердить национальную стратегию развития системы здравоохранения.

Кроме того, и.о. министра Супрун напомнила, что такая стратегия на период 2015-2020 годов существует и утверждена.Также она раскритиковала тезис Радуцкого об адаптации к потребностям украинских протоколов лечения других стран. В частности, того, что существуют генетические различия в течении болезней тех или иных рас.

По словам Супрун, медицинские протоколы - это универсальные алгоритмы действия врачей.

"Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, что не бывает никаких “иммунных потребностей нации”, а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем же вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии. Так же с международными протоколами. Такие гайдлайны — это универсальные алгоритмы для врачей, как назначать лечение пациенту. Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия для украинцев, американцев или поляков — одинаковая. Процесс течения тех или иных заболеваний тоже одинаковый", - написала Супрун.

Также, по ее словам, Минздрав уже четвертый год не проводит закупок лекарств - этим занимались международные организации, а впоследствии - государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", которое постепенно будет перебирать на себя функции заготовителя необходимых лекарств.

Помимо этого медик отметила, что команда Министерства здравоохранения при необходимости готова повторно презентовать команде президента содержание трансформации системы здравоохранения.

Скриншот: Facebook/Уляна Супрун

Ранее сообщалось, что Супрун сообщила, сколько украинцев больны гепатитами В и С, не зная об этом.

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