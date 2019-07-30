30 июля НБУ понизил курс доллара до 25,25 грн. На наличном рынке американская валюта с утра подешевела до 25,15-25,23 грн. Межбанк откроется с 10:00.

"Страна" следит, что происходит с курсом доллара, который вчера просел почти до 25 грн, на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 30 июля

Курс НБУ сегодня - 25,25 грн, то есть доллар подешевел на 18 копеек по сравнению с вчерашним днем.

Торги на межбанке начнутся с 10:00. Вчера он закрылся с котировками 25,2125 грн - покупка и 25,24 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 покупка - 25,15 грн, продажа - 25,23 грн. То есть американская валюта подешевела на 7-8 копеек с вечера.

Фото: minfin.com.ua

В банках к вечеру 29 июля покупка доллара была на уровне 24,95-25,4, а продажа 25,35-25,4 грн.

Что происходило с курсом 29 июля

Вчера, после выходных дней, доллар ощутимо подешевел на всех площадках. Курс НБУ был на уровне 25,43 грн, то есть после выходных подешевел на 5 копеек.

На межбанке доллар за день скинул 14 копеек - до 25,2125 грн - покупка и 25,24 грн - продажа.

Вчерашний обвал доллара на межбанке эксперты объясняют тем, что доллара на межбанке продавали очень много - общий объем торгов был максимальным для украинского рынка $340-350 млн. Также на торги повлиял фактор окончания финансового месяца и завершение участниками рынка расчетов с контрагентами. А также психологический настрой на дальнейшее укрепление гривны и перспективы аукциона Минфина 30 июля, где будут размещаться только гривневые ОВГЗ.

Наличный рынок старался успевать за межбанком. В обменках доллар за день подешевел сразу на 20 копеек - до 25,23 грн (покупка) и 25,30 грн (продажа).

В некоторых банках вчера покупка и вовсе перевалила ниже 25 грн в покупке.