Бердянский районный городской суд назначил слушания по существу по делу об убийстве АТОшника и общественного активиста Виталия Олешко (Сармата) на 27 августа. Такое решение было принято на заседании относительно продления меры пресечения фигурантам дела, сообщает krapka.club.

"Согласовали дату слушаний по существу. Они состоятся 27 августа", - говорится в текстовой трансляции. По информации издания, в зале суда присутствовали вероятные организаторы убийства Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также подозреваемые в его совершении Артем Матюшин, Николай Ломако, Александр Обухов и Максим Владимиренков.

Среди фигурантов дела - также Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов и Сергей Смирнов, которых, кроме причастности к делу Олешко, обвиняют в разбойном нападении на семью Поплавских в Днепре.

Перед началом заседания стало плохо Зеленкину, и ему дважды вызывали врачей. Сразу после этого председательствующая судья Надежда Дубровская и судья Елена Кошевая объявили о самоотводе. После назначения новых судей согласно автораспределению суд продолжил свою работу. В частности, рассматривались вопросы назначения защитника из центра бесплатной юридической помощи для Артема Матюшина, для чего был объявлен перерыв.

Фото: krapka.club

Виталий Олешко был застрелен 31 июля 2018 года в Бердянске. Полиция задержала нескольких подозреваемых исполнителей и организаторов. Впоследствии по подозрению в организации убийства Виталия Олешко в Бердянске задержали местного бизнесмена Михаила Сигиду, во Львове - Виктора Власюка, а в Днепре - Евгения Бродского. Однако, Сигиду и Бродского впоследствии отпустили под домашний арест.

Напомним, что дело об убийстве ветерана АТО Олешко-Сармата передали в суд.

Также мы писали о том, что нардепа Пономарева вызвали на допрос по делу об убийстве АТОшника Олешко Сармата.