Поврежденный стеклянный элемент перильных ограждений пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парки "Владимирская горка" и "Крещатый", заменят за два дня. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Инженерный центр", информирует пресс-служба КГГА.

"Демонтаж и замену стеклянного элемента планируют осуществить в среду, 31 июля. Стекло снимут, отправят на экспертизу, чтобы установить причины его повреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время специалисты изучают видео с камер наблюдения, чтобы выяснить, не был ли совершен акт вандализма.

Пешеходно-велосипедный мост между Аркой дружбы народов и Крещатым парком открыли вечером 25 мая. Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром испытали прочность стеклянного пола на мосту и попрыгали на нем. Первые сообщения, что стекло треснуло, появились около 18:00. Мост сразу перекрыли, и начались следственные действия. Когда выяснилось, что ничего не угрожает безопасности посетителей, мост был открыт. 1 июня разбилось еще одно стекло на полу. Обзорную площадку, на время ремонта стеклянного пола, оградили специальным забором.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что новые стекла на мосту Киева окружили забором.

Также мы писали о том, что в НАБУ открыли производство против компании, проектировавшей стеклянный мост в Киеве.