Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский объявил о создании депутатской группы мажоритарщиков под рабочим названием "Справедливость". Об этом он сообщил на свой странице в Инстаграме в понедельник, 29 июля.

По его словам, к его группе уже присоединились 5 человек.

"Друзья! Решили создать в новом парламенте депутатскую группу мажоритарщиков с рабочим названием "Справедливість". Нас уже 5 человек. Присоединяйтесь", - говорится в сообщении. К нему прикреплено фото, на котором Дубинский находится вместе с двумя другими депутатами, избранными по мажоритарным округам от "Слуги народа" - Кунницким и Василевской-Смаглюк.

По информации источника "Страны", помимо них в группу войдут еще Олег Дунда (91 округ Киевская область) и Макс Бужанский (25 округ Днепра). Также к этой группе могут присоединиться мажоритарщики из других областей включая Киевскую.

Скриншот: Instagram/dubinskypro

Ранее сообщалось, что Дубинский в эфире 1+1 раскритиковал своего коллегу по партии Давида Арахамию.