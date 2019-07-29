15 июля Госбюро расследований открыло новое уголовное дело по заявлению против Петра Порошенко. Производство уже внесено в единый реестр досудебных расследований.

Об этом "Стране" сообщил источник в ГБР.

Заявителем выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко, который с 2015 года находится вне Украины - после возбуждения против него уголовных дел.

Против Порошенко в ведомстве уже скопилось таким образом девять уголовных дел, по части которых уже идут процессуальные движения.

В чем на этот раз обвиняют экс-президента - разбиралась "Страна".

Заявление Чернушенко

Документ, поступивший в Госбюра, касается незаконного вмешательства Порошенко и его окружения в судебный процесс и давление на судей.

Уголовное производство открыто по решению Печерского суда Киева от 8 июля.

В своем заявлении Чернушенко детально описывает, как Петр Порошенко и замглавы его администрации Алексей Филатов лично требовали у него вынесения неправосудных решений в отношении невиновных.

Подобные требования начались в октябре 2014 года, когда судью вызвали на Банковую лично к президенту.

Там Порошенко высказал ему свое неудовольствие тем, как в Апелляционном суде рассматривалось дело ювелирной фирмы Graff: он попенял судье, что тот не смог "защитить честь семьи" президента.

Этот салон ограбили следователи во время проведения обыска. Интерес президента мог состоять в том, что в ювелирном салоне, по слухам, украли эксклюзивное кольцо для Марины Порошенко.

В дальнейшем президент переключил кураторство судьи уже на Филатова и передавал все свои "вказивки" через него.

Также в заявлении Антона Чернушенко упомянута агрофирма "Агрейн", на которую в 2014 году наложил арест Голосеевский суд - а высшая инстанция арест урожая отменила.

Эта отмена стала второй претензией Порошенко в разговоре с судьей. По его мнению, президент имел личный интерес в аресте агро-активов.

Третьим эпизодом в заявлении стала история с компанией "Нефтегаздобыча", принадлежавшая Ринату Ахметову. Чернушенко заявил, что весной 2015 года активы этой фирмы были арестованы Генпрокуратурой и Печерским райсудом по заказу Петра Порошенко.

Судья называет это рейдерским захватом с целью получения отступных в 130 миллионов долларов в пользу лично Порошенко.

"По этому поводу Филатов неоднократно вызывал меня в АПУ и настаивал на том, что определения Печерского суда о наложении ареста на имущество "Нефтегаздобычи" были оставлены Апелляционным судом Киева без изменений", - пишет Чернушенко в заявлении.

Однако апелляция отменила эти определения и отказала в ходатайствах следователю-"важняку" Генпрокуратуры Дмитрию Сусу. "Что вызвало неудовольствие президента Украины Порошенко П.А.", - пишет судья.

После чего и началось преследование Чернушенко со стороны Генпрокуратуры и Банковой. В Апелляционном суде провел обыск тот самый следователь Сус, которому накануне отказали в аресте "Нефтегаздобычи".

Интересно, что это происходило в тот день, когда должно было состояться очередное заседание суда по этому вопросу.

"Во время обыска следователь Сус даже не скрывал того, что он выполнял указания руководства ГПУ и поручения президента Украины", - заявляет Чернушенко. Он также ссылается на информацию нардепа Александра Онищенко, который рассказывал, что фабрикация дела против Чернушенко была поручена замгенпрокурора Юрию Столярчуку.

Уже в конце июня 2015 года Столярчук объявил Чернушенко о подозрении в вынесении неправосудных решений и вмешательстве в систему автораспределения дел. Судья назвал дело сфабрикованным, не дожидаясь неминуемой тюрьмы, покинул Украину.

Также, по словам заявителя, Филатов требовал у него оставить в силе приговор генералу Алексею Пукачу, которого обвиняют в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Что еще известно о деле Чернушенко

Обо всех этих делах Антон Чернушенко еще в 2017 году рассказывал в интервью "Стране" в интервью. А также публиковал видеоролики с разоблачениями Порошенко и Филатова.

В этих роликах бывший судья говорил еще и том, что руководство страны ведет прослушку послов западных держав, а также миссий ОБСЕ и МВФ в Украине.

"Даже относительно международных организаций, которые сотрудничают с Украиной, целого ряда посольств, которые находятся в Украине, также совершаются эти мероприятия. Это можно пояснить только политическим заказом... Известно, что есть политическая воля, чтобы получать соответствующую информацию, например, от миссии МВФ, особенно в моменты, когда в Украине находится соответствующая делегация; от представителей ОБСЕ, от фонда Аденауэра и целого ряда посольств, например, Республики Беларусь, Германии, Франции и других", - говорил Чернушенко в 2016 году, уже после своего отъезда за границу.

Кроме того, судья довольно подробно рассказывал "Стране" о своих взаимоотношениях с Порошенко и Филатовым.

"Меня вызывали неоднократно в Администрацию президента и давали конкретные указания по принятию решений. Такие вызовы осуществлял Филатов", - говорил беглый судья.

По словам Чернушенко, Филатов потребовал у него принять решение об аресте имущества предприятия Рината Ахметова "Нефтегаздобыча". Тогда у Порошенко еще воевали с донецким олигархом и пытались "отжать" предприятие (позже Ахметов наоборот стал поддерживать Порошенко).

Всего, как рассказал беглый судья "Стране", дел, к которым Филатов и АП проявляли интерес, было пять.

"Было всего пять дел, которые находились в моем производстве. Однажды мне позвонили из приемной Филатова, и сказали, что ждут в гости. Ходил к нему на прием. Было такое, что Филатов сам звонил", - рассказал Чернушенко.

По его словам, первый раз Филатов сообщил, что в Апелляционном суде есть определенные дела и нужно, чтобы он проконтролировал, как их рассматривать.

"Их интересовал конкретный результат: на счета компании ("Нефтегаздобычи" - Прим.Ред.) должен быть наложен арест. Я сказал, что могу дать ответ по делам после того, как изучу их. Приехал снова и сказал, что дела рассмотрены в районном суде с нарушением закона. … Я сказал Филатову, что решение Печерского суда нужно отменять, а в наложении ареста нужно отказывать", - говорил Чернушенко.

В ответ Филатов "высказал сожаление, что нельзя поступить так, как он просит". После этого 19-го июня 2015-го в кабинете главы Апелляционного суда был проведен обыск, а сам судья покинул страну.

С Филатовым бывшего служителя Фемиды познакомил сам президент осенью 2014-го года, когда лично требовал нужного ему решения суда по одной из аграрных фирм, связанных с кумой Порошенко Оксаной Билозир.

Позже он перешел на контакт лично с замглавы АП.

"Филатов вызвал меня к себе и акцентировал, что есть дела важного государственного масштаба. Но после того как я изучал, видел, что там лежит не государственный, а личный, корпоративно-бизнесовый интерес", - вспоминает Чернушенко.

Еще одно свидетельство Чернушенко касается дела дела об убийстве Георгия Гонгадзе. В мае 2015 года его вызвал Филатов.

"Он довел до моего сведения позицию президента о том, что приговор суда первой инстанции желательно оставить таким, как он есть. Более того, он (Филатов – ред.) отметил, что в этом деле ни в коем случае не нужно вызывать в качестве свидетелей бывшего президента Леонида Кучму и других лиц", - заявил беглый судья.

Сам Филатов тогда назвал обвинения Чернушенко "бредом".

"Бред. Я не знаю, насколько этот судья религиозный человек, чтобы клясться на Библии. Но, если бы были факты давления на суд по поводу "Нефтегаздобычи", или другого предприятия, то судья должен был немедленно сообщить в правоохранительные органы", - отметил замглавы администрации президента в интервью "1+1".