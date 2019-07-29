Белоцерковской местной прокуратурой в суде доказана виновность 43-летнего мужчины за убийство ножом жителя в городе Белая Церковь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Мужчина обвинялся в том, что в июле 2018 года нанес ножевое ранение потерпевшему в ногу, что привело к повреждению правых бедренной артерии и внутренней бедренной вены. От указанного повреждения последний через несколько дней скончался в лечебном учреждении.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). На основании собранных доказательств, последнего судом приговоренного к 9 годам лишения свободы.

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