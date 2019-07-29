Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду первых 35 народных депутатов. Об этом сообщает ЦИК в понедельник на странице в Facebook.

Отмечается, что на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов 35 окружкомов, признав избранными народными депутатами Украины 35 человек, в том числе главу Волынского областного совета Игоря Палицу, самовыдвиженцев (и действующих нардепов) Василия Петёвку, Андрея Деркача и Антона Яценко, а также представителей партии "Слуга народа" Максима Перебийниса и Богдана Яременко и "Оппозиционного блока" Вадима Новинского. "Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии", – сказано в сообщении.

ЦИК признала избранными народными депутатами Украины следующих лиц:

  1. Палица И.П. – в ОИО № 22;
  2. Констанкевич И.М. – в ОИО № 23;
  3. Нестеренко Е.А. – в ОИО № 26;
  4. Личман А.В. – в ОИО № 30;
  5. Захарченко В.В. – в ОИО № 31;
  6. Каптелов Р.В. – в ОИО № 36;
  7. Магомедов М.С. – в ОИО № 45;
  8. Солод Ю.В. – в ОИО № 47;
  9. Ефимов М.В. – в ОИО № 48;
  10. Новинский В.В. – в ОИО № 57;
  11. Магера С.В. – в ОИО № 58;
  12. Лубинця Д.В. – в ОИО № 60;
  13. Герасименко И.Л. – в ОИО № 62;
  14. Кицак Б.В. – в ОИО № 63;
  15. Петёвка В.В. – в ОИО № 72;
  16. Поляк В.М. – в ОИО № 73;
  17. Касай Г.А. – в ОИО № 74;
  18. Соха Р.В. – в ОИО № 75;
  19. Налетов Д.А. – в ОИО № 144;
  20. Шаповалов Ю.А. – в ОИО № 146;
  21. Касай К.И. – в ОИО № 149;
  22. Мовчан А.В. – в ОИО № 150;
  23. Деркач А.Л. – в ОИО № 159;
  24. Гевко В.Л. – в ОИО № 167;
  25. Кинзбурская В.А. – в ОИО № 171;
  26. Бакумов А.С. – в ОИО № 173;
  27. Пивоваров Е.П. – в ОИО № 175;
  28. Микиша Д.С. – в ОИО № 181;
  29. Стефанчук Н.А. – в ОИО № 187;
  30. Лабазюк С.П. – в ОИО № 188;
  31. Яценко А.В. – в ОИО № 200;
  32. Перебийнис М.В. – в ОИО № 212;
  33. Дубнов А.В. – в ОИО № 213;
  34. Яременко Б.В. – в ОИО № 215;
  35. Грищук Р.П. – в ОИО № 222.

Фото: facebook.com

Напомним, что в ЦИК Украины приняли 100 процентов протоколов с зарубежных избирательных участков.

Также мы писали о том, что ЦИК приняла оригиналы протоколов с результатами выборов от 183 из 199 округов.

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