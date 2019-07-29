ЦИК Украины признала избранными первых 35 депутатов-мажоритарщиков. Полный список
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду первых 35 народных депутатов. Об этом сообщает ЦИК в понедельник на странице в Facebook.
Отмечается, что на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов 35 окружкомов, признав избранными народными депутатами Украины 35 человек, в том числе главу Волынского областного совета Игоря Палицу, самовыдвиженцев (и действующих нардепов) Василия Петёвку, Андрея Деркача и Антона Яценко, а также представителей партии "Слуга народа" Максима Перебийниса и Богдана Яременко и "Оппозиционного блока" Вадима Новинского. "Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии", – сказано в сообщении.
ЦИК признала избранными народными депутатами Украины следующих лиц:
- Палица И.П. – в ОИО № 22;
- Констанкевич И.М. – в ОИО № 23;
- Нестеренко Е.А. – в ОИО № 26;
- Личман А.В. – в ОИО № 30;
- Захарченко В.В. – в ОИО № 31;
- Каптелов Р.В. – в ОИО № 36;
- Магомедов М.С. – в ОИО № 45;
- Солод Ю.В. – в ОИО № 47;
- Ефимов М.В. – в ОИО № 48;
- Новинский В.В. – в ОИО № 57;
- Магера С.В. – в ОИО № 58;
- Лубинця Д.В. – в ОИО № 60;
- Герасименко И.Л. – в ОИО № 62;
- Кицак Б.В. – в ОИО № 63;
- Петёвка В.В. – в ОИО № 72;
- Поляк В.М. – в ОИО № 73;
- Касай Г.А. – в ОИО № 74;
- Соха Р.В. – в ОИО № 75;
- Налетов Д.А. – в ОИО № 144;
- Шаповалов Ю.А. – в ОИО № 146;
- Касай К.И. – в ОИО № 149;
- Мовчан А.В. – в ОИО № 150;
- Деркач А.Л. – в ОИО № 159;
- Гевко В.Л. – в ОИО № 167;
- Кинзбурская В.А. – в ОИО № 171;
- Бакумов А.С. – в ОИО № 173;
- Пивоваров Е.П. – в ОИО № 175;
- Микиша Д.С. – в ОИО № 181;
- Стефанчук Н.А. – в ОИО № 187;
- Лабазюк С.П. – в ОИО № 188;
- Яценко А.В. – в ОИО № 200;
- Перебийнис М.В. – в ОИО № 212;
- Дубнов А.В. – в ОИО № 213;
- Яременко Б.В. – в ОИО № 215;
- Грищук Р.П. – в ОИО № 222.
Фото: facebook.com
Напомним, что в ЦИК Украины приняли 100 процентов протоколов с зарубежных избирательных участков.
Также мы писали о том, что ЦИК приняла оригиналы протоколов с результатами выборов от 183 из 199 округов.