Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду первых 35 народных депутатов. Об этом сообщает ЦИК в понедельник на странице в Facebook.

Отмечается, что на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов 35 окружкомов, признав избранными народными депутатами Украины 35 человек, в том числе главу Волынского областного совета Игоря Палицу, самовыдвиженцев (и действующих нардепов) Василия Петёвку, Андрея Деркача и Антона Яценко, а также представителей партии "Слуга народа" Максима Перебийниса и Богдана Яременко и "Оппозиционного блока" Вадима Новинского. "Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии", – сказано в сообщении.

ЦИК признала избранными народными депутатами Украины следующих лиц:

Палица И.П. – в ОИО № 22; Констанкевич И.М. – в ОИО № 23; Нестеренко Е.А. – в ОИО № 26; Личман А.В. – в ОИО № 30; Захарченко В.В. – в ОИО № 31; Каптелов Р.В. – в ОИО № 36; Магомедов М.С. – в ОИО № 45; Солод Ю.В. – в ОИО № 47; Ефимов М.В. – в ОИО № 48; Новинский В.В. – в ОИО № 57; Магера С.В. – в ОИО № 58; Лубинця Д.В. – в ОИО № 60; Герасименко И.Л. – в ОИО № 62; Кицак Б.В. – в ОИО № 63; Петёвка В.В. – в ОИО № 72; Поляк В.М. – в ОИО № 73; Касай Г.А. – в ОИО № 74; Соха Р.В. – в ОИО № 75; Налетов Д.А. – в ОИО № 144; Шаповалов Ю.А. – в ОИО № 146; Касай К.И. – в ОИО № 149; Мовчан А.В. – в ОИО № 150; Деркач А.Л. – в ОИО № 159; Гевко В.Л. – в ОИО № 167; Кинзбурская В.А. – в ОИО № 171; Бакумов А.С. – в ОИО № 173; Пивоваров Е.П. – в ОИО № 175; Микиша Д.С. – в ОИО № 181; Стефанчук Н.А. – в ОИО № 187; Лабазюк С.П. – в ОИО № 188; Яценко А.В. – в ОИО № 200; Перебийнис М.В. – в ОИО № 212; Дубнов А.В. – в ОИО № 213; Яременко Б.В. – в ОИО № 215; Грищук Р.П. – в ОИО № 222.

Фото: facebook.com

Напомним, что в ЦИК Украины приняли 100 процентов протоколов с зарубежных избирательных участков.

Также мы писали о том, что ЦИК приняла оригиналы протоколов с результатами выборов от 183 из 199 округов.