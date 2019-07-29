В Киеве объявили о подозрении двум клофелинщицам, которые орудовали на территории Святошинского района Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №8 сотрудниками Святошинского райотдела полиции Киеве задержаны две женщины, которые совершали разбойные нападения на граждан, используя сильнодействующий препарат.

Злоумышленницы знакомились с пострадавшими прямо на улице и приглашали для совместного распития алкоголя. В дальнейшем женщины подсыпали в напитки пострадавших психотропное вещество, от действия которого те теряли сознание. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, злоумышленницы завладевали их имуществом.

В субботу, 27 июля, после совершения очередного преступления злоумышленниц задержали. Установлена ​​их причастность к 4 разбойным нападениям, совершенных на территории Святошинского района с мая по июль 2019 года.

"Клофелинщицам" сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК Украины (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм).

В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала "Страна", в Киеве с помощью камер-видеонаблюдения оперативно задержали грабителя-мотоциклиста.

В Дарницкое управления полиции от 31-летнего киевлянина поступило сообщение, что на проспекте Николая Бажана его пытался ограбить незнакомец на мотоцикле. А через несколько минут в дежурную часть столичной полиции позвонил 29-летний местный житель и рассказал, что у пункта обмена валют на улице Софьи Русовой неизвестный на мотоцикле вырвал из его рук кошелек.

Также мы писали о том, что полицейские поймали банду грабителей и "клофелинщиц", угощавшую жертв напитками с психотропом.