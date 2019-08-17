В Кассационном уголовном суде Верховного суда сделали вывод, что идентификация лица может быть основанием для преюдиции виновности лица, относительно которого не было принято обвинительного приговора, передает Юрлига.

Отмечается, что постановлением суд первой инстанции ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности удовлетворено. Апелляционный суд оставил решение без изменений.

Постановлением суда первой инстанции ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности удовлетворено. Апелляционный суд оставил решение без изменений.

В кассационной жалобе начальник освобожденного лица требовал отменить предыдущие судебные решения с назначением нового рассмотрения в суде первой инстанции. Он мотивировал требование существенным нарушением УПК, оспаривая выводы апелляционного суда о том, что постановление суда первой инстанции не касается его прав и интересов, в связи с чем ему безосновательно было отказано в апелляционном пересмотре этого решения.

Суд первой инстанции изложил фактические обстоятельства совершенного преступления по предыдущей договоренности между освобожденным в итоге лицом и "заместителем начальника станции Константиновка, материалы относительно которого рассматривались в отдельном производстве". Также в определении суда начальник значился как лицо, которому предоставили неправомерную выгоду.

На указанное определение суда первой инстанции начальником была подана апелляционная жалоба, по доводам аналогичную кассационной, в которой он просил об отмене такого определения, указывая на нарушение принципа презумпции невиновности относительно него.

Верховный Суд не согласился с выводами судов предыдущих инстанций, отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции, учитывая следующее.

Как установлено судами и подтверждено участниками судебного производства в суде кассационной инстанции, в период инкриминируемых лицу действий, должность заместителя начальника станции занимало именно лицо, подающее апелляционную жалобу.

Исходя из содержания постановления суда первой инстанции, можно сделать вывод об обоснованности утверждений начальника относительно возможности его идентификации при изложении фактических обстоятельств уголовного производства, а следовательно и создание преюдиции виноватости как лица, относительно которого суд не принял обвинительный приговор.

К судебному решению выдвигаются требования относительно его законности, обоснованности и мотивируемости. В определении суда апелляционной инстанции в случае принятия решения об оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения должны содержаться основания, согласно которым апелляционная жалоба признана необоснованной.

Однако в определении апелляционного суда указано, что относительно начальника преюдиции не созданы, чего явно недостаточно для признания судебного решения мотивируемым. Таким образом, приведенные нарушения процессуального закона суд признал существенными, то есть помешавшими суду принять законное и обоснованное решение.

Преюдиция - обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу, в котором участвуют те же лица.

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