На валютном рынке состоялся новый обвал доллара. В понедельник, 29 июля его безналичный курс остановился вечером в рамках 25,20-25,23 грн/$. Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на финансового эксперта Василия Невмержицкого.

Обвал был стихийным. "Уже к обеду цена американской валюты была на уровне 25,225-25,235 грн/$", - уточнил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Доллара было очень много: по разным оценкам, общий объем торгов составил $340-350 млн. Это максимальные уровни для нашего рынка. По этой цене представители НБУ начали скупать доллар с рынка. Уже выкуплено более $100 млн.

"Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали окончание финансового месяца и завершение участниками рынка расчетов с контрагентами. А также психологический настрой на дальнейшее укрепление гривны и перспективы завтрашнего аукциона Минфина, где будут размещаться только гривневые ОВГЗ. Ну и сокращение курсового зазора между межбанком и наличным рынком, конечно", - рассказал директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

Фото: ubr.ua

Главным покупателем валюты снова стал НБУ: совокупно, по подсчетам банкиров, приобрел до $160 млн. Порядка $20 млн - по 25,30 грн/$, $100 млн - по 25,25 грн/$ и $40 млн - по 25,23 грн/$. Казначеи шутили, что весь украинский импорт находится на ул. Институтской, 9.

Кстати, на прошлой неделе НБУ приобрел $261 млн - это официальная цифра из свежего отчета. И это уже $760,9 млн. с начала месяца. При нынешнем темпе регулятор вполне может завершить июль возле отметки $1 млрд.

Продавали валюту почти все активные участники межбанка, однако из общей массы выделяли одну самую активную структуру - Ситибанк. Который, как известно, обслуживает иностранцев, скупающих в Украине государственные ценные бумаги (ОВГЗ). Говорят, что один этот банк продал сегодня более $120 млн. Ходили слухи, что Ситибанк даже исчерпал лимит на партнера - Нацбанк - и потому перепродавал ему клиентский доллар через другие банки.

"Думаю, завтрашнее размещение гособлигаций будет достаточно объемным, спрос на них очевиден. К тому же сегодня Минфин сообщил, что на время приостанавливает размещение валютных выпусков. Что, полагаю, спровоцирует рост спроса на гривневые бумаги", - сказал Василий Невмержицкий.

Наличный рынок старался успевать за межбанком. Средняя цена продажи доллара людям обвалилась на 15 копеек, и закрепилась в очень широком диапазоне - 25,35-25,55 грн/$. Минимальная остановилась на 25,27 грн/$, а максимальная - на 25,90 грн/$. Выкуп валюты у населения происходит в рамках 24,95-25,40 грн/$.

Фото: ubr.ua

Мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли украинская долговая пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.

Также сообщалось о том, почему резко укрепилась гривня и что с ней будет осенью.

В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.

Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".