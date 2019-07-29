Полиция Киева разыскивает злоумышленника, который совершил разбойное нападение на ювелирный магазин. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В результате нападения никто не пострадал. Правонарушитель с места происшествия скрылся после того, как охранник заведения дал ему отпор. Начато досудебное расследование, полицейские проводят все необходимые мероприятия для установления личности и местонахождения злоумышленника.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Происшествие случилось в Голосеевском районе столицы. В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина, который сразу достал из пакета предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать персоналу торгового заведения. Однако на противоправные действия нападавшего быстро отреагировал охранник, который набросился на злоумышленника.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правонарушитель успел сделать несколько выстрелов, разбив витрины, и скрылся с места происшествия. Охранник сразу сообщил о разбойном нападении на 102 и за считанные минуты на место прибыли следственно-оперативные группы столичного главка и Голосеевского управления полиции, эксперты-криминалисты, кинологи. Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и изучили видео с камер наблюдения.

По факту нападения было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Сейчас полицейские проводят все необходимые мероприятия для установления личности и местонахождения фигуранта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали вероятного нападающего, поэтому просим граждан, кто владеет любой информацией о данном лице, сообщить на 102.

Видео: youtube.com

Напомним, что убийцы-грабители киевской ювелирки похитили украшений на более чем 5 миллионов.

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