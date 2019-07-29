Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда отказалась установить запрет на выезд за границу должников, поскольку банк уже предъявлял другой иск об обращении взыскания на предмет ипотеки, передает Юрлига.

Соответствующее постановление по делу № 2-173/2011 было принято 29 мая.

Суд напомнил, что Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" устанавливает три отдельных случая ограничения гражданина Украины в выезде за границу:

до выполнения обязательств; до решения спора по согласованию сторон в предусмотренных законом случаях; до обеспечения обязательств залогом.

Так как в другом производстве банк обратился в суд с иском об обращении взыскания на предмет ипотеки, что дает основания для вывода об обеспечении обязательств ипотекой, которая является видом залога, следовательно, на момент решения вопроса об ограничении в праве выезда за границу нет правовых оснований, определенных Законом .

Кроме того, в Верховном суде также учли, что банк обратился в суд с иском с целью временного ограничения ответчиков в праве выезда за границу до полного исполнения обязательств по кредитному договору. Правовым основанием поданного иска определены правила статей 151-153 ГПК Украины 2004 года, то есть нормы процессуального права относительно правил применения судом мер обеспечения иска.

Фактически банк просил обеспечить иск, предъявленный к ответчику в другом деле (№ 2-2081/2010) об обращении взыскания на предмет ипотеки.

Следовательно, банк, подав этот иск, по сути обратился в суд с заявлением об обеспечении другого иска, а не с отдельным иском для защиты своих нарушенных прав.

"Анализ статей 151-153 ГПК Украины 2004 года дает основания для вывода, что процессуальный закон не предусматривал такой меры обеспечения иска, как временное ограничение в праве выезда за границу. В ст. 16 ГК Украины также не предусмотрено такого способа защиты гражданских прав", - указано в постановлении суда.

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