В понедельник, 29 июля, в Киеве из-за прорыва трубы образовался фонтан у парка Победы. Пользователь в комментариях назвал струю воды "гейзером".

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве после дождя затопило улицы. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в понедельник вечером будет около +21. Солнце в столице зайдет в 20:52.

Отметим, что ушёл в отставку секретарь Киевского городского совета.

"Сегодня я принял решение, что поведу команду "Европейской солидарности" в столичный парламент… Решение возглавить партию "Европейская солидарность" в Киеве делает невозможной мою дальнейшую работу на должности секретаря Киевсовета… . Поэтому сегодня написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета", - написал Прокопив.