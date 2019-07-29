В селе Станишевка Киевской области 28 июля произошло ДТП, 22-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 15-летний пассажир машины впал в кому, он доставлен в реанимацию. Водитель легковушки и другие три пассажира получили травмы различной степени тяжести и в госпитализации не нуждались.

Полиция Киевщины раз напоминает водителям о необходимости быть внимательными и осторожными за рулем, а также о необходимости неукоснительного соблюдения правил, всеми участниками дорожного движения.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", момент столкновения двух авто в Борисполе попал на видео. Патрульные составили соответствующие административные материалы и изъяли водительские права.

Напомним, что опубликовано видео, как в Гатном велосипедист попал под колеса авто на ночной дороге.