Кабинет министров Украины расширил список платных номерных знаков, которые пользуются повышенным спросом среди автомобилистов, передает Юрлига.

Отмечается, что постановлением Кабмина от 24 июля № 663 установлен размер платы за выдачу или замену номерных знаков таких популярных комбинаций:

из четырех одинаковых цифр - 30 тыс. грн,

последовательные комбинации цифр от 0001 до 0009 - 30 тыс. грн

из четырех цифр, три из которых одинаковые и расположены подряд - 10 тыс. грн

из четырех цифр - двух последовательных пар одинаковых цифр - 10 тыс. грн

из последовательных цифр 0123 или 1234 - 10 тыс. грн

из четырех цифр, что начинается с двух нулей, а две следующих цифры неодинаковые - 8 тыс. грн

из четырех цифр, что содержит три одинаковых цифры, которые расположены не подряд - 4 тыс. грн

из четырех цифр, из которых одинаковы первая и третья, а также вторая и четвертая, или первая и четвертая, а также вторая и третья, - 4 тыс. грн.

Для получения новых платных услуг владельцам легковых автомобилей необходимо обратиться в территориальные органы сервисных услуг МВД.

Ранее мы писали о том, как в Украине будут выдавать индивидуальные номерные знаки.

Также сообщалось, что в МВД решили, как можно заказать и получить индивидуальные номерные знаки на авто в Украине .