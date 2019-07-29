В субботу, 27 июля, в 22:32 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на водном канале "Русановский" начал тонуть металлический катер.

На место происшествия было направлено отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью надувной лодки спасли 2-х человек 1986 и 1989 года рождения и доставили их к берегу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

На следующий день, 28 июля, в 12:40 в Службу спасения "101" поступил вызов о том, что в Оболонском районе столицы, в озере "Горащиха" находится тело человека.

На место вызова прибыло отделение водолазной службы КП "Плесо". На расстоянии 60 м от берега на глубине 4 м обнаружено тело мужчины 1997 года рождения. С помощью водолазно-спасательного оборудования тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов.

В тот же день в 14:51 в столичной Службы спасения "101" поступило подобное сообщение о том, что в залив "Галерная" на ул. Набережно-Корчеватская, 31 находится тело человека.

К месту вызова прибыли спасатели Отряда технической службы. Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения на расстоянии 70 м от берега на глубине 7 метров нашли тело мужчины 1971 года рождения и передали работникам правоохранительных органов. Причину обеих трагедий устанавливают правоохранительные органы.

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве обращается к жителям и гостям столицы с ответственностью относиться к собственной безопасности и отсутствии подвергать риску жизнь и здоровье окружающих. Чтобы уберечь себя и своих близких стоит соблюдать элементарные правила безопасного отдыха на водных объектах.

Помните, только от вас зависит безопасность вашего отдыха! Цените собственную жизнь и берегите жизнь своих близких!

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