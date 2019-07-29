В Центральной избирательной комиссии Украины завершили принятие протоколов участковых избирательных комиссий с зарубежных избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей всех 102 зарубежных избирательных участков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании в понедельник комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 27 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пределах зарубежного избирательного округа.

Кроме того, во время заседания ЦИК приняла протоколы ОИК ОВО № 65, № 66, № 91, № 93, № 98, № 193 с пометкой "Уточненный". В то же время Центризбирком поручил подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 210 с пометкой "Уточненный" до 30 июля.

Фото: facebook.com/UACEC

В воскресенье, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Всего в Украине создано 199 избирательных округов и зарубежный избирательный округ.

По состоянию на 26 июля ЦИК обработала 100% электронных протоколов. Согласно этим результатам в парламент проходят пять партий: "Слуга народа" (получила 43,16% голосов); "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,05%); ВО "Батькивщина" (8,18%), "Европейская солидарность" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).

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