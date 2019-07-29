В Минюсте усовершенствовали нормы, которые регламентируют порядок и условия пребывая заключенных и отдельных категорий осужденных в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Соответствующий приказ № 1769/5 от 14 июня 2019 года был зарегистрирован в Минюсте 18 июня, передает Юрлига.

Отмечается, что предыдущие Правила были утверждены в 2013 году. Правила обязательны для всех СИЗО. Деятельность администрации СИЗО основывается на строгом соблюдении законности и определяется в соответствии с положением о СИЗО.

На территории СИЗО запрещено размещение юрлиц, ФЛП, отделений каких-либо филиалов, представительств или других подразделений юрлица или представителей ФЛП, кроме медицинских частей (больничных заведений).

Со дня вступления в силу данного приказа персонал СИЗО будет обращаться к заключенным или осужденным на "вы", называть их по имени и отчеству или "гражданин", "гражданка" и дальше по имени или фамилии. К несовершеннолетним лицам персонал СИЗО будет обращаться на "вы" или "воспитанник", "воспитанница" и называть их по имени. Сейчас персонал СИЗО обращается к заключенным на "вы" и называет их "заключенный", "заключенная" и фамилия. К осужденным персонал СИЗО обращается на "вы" и называет их "осужденный", "осужденная" и фамилия.

Заключенные и осужденные, среди прочего, будут иметь право:

встречаться с родственниками и другими лицами;

на душпастырскую опеку, осуществляемую священнослужителями (капелланами);

обращаться с жалобами, заявлениями и письмами в Европейский суд по правам человека, а также другие соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых является Украина, к уполномоченным лицам таких международных организаций, государственных органов и должностных лиц в порядке, установленном статьей 13 Закона "О предварительном заключении" и статьями 8, 113 Уголовно-исполнительного кодекса;

распоряжаться свободным временем, которое отведено распорядком дня, не в нарушение правил поведения.

Заключенным и осужденным запрещается:

нарушать правила поведения и правила содержания под стражей;

без разрешения персонала СИЗО выходить из камер и других помещений режимных корпусов;

нарушать линию охраны и установленные пределы СИЗО;

оказывать сопротивление законным действиям персонала СИЗО, препятствовать исполнению им своих служебных обязанностей, подстрекать к этому других заключенных и осужденных;

продавать, дарить или отчуждать другим способом в пользу других лиц, содержащихся в СИЗО, предметы, изделия и вещи, находящиеся в личном пользовании;

отбирать вещи и предметы у других лиц;

перекликаться и перестукиваться, а также устанавливать любым другим способом связь с лицами, находящимися в других камерах, а во время прогулки - с лицами, находящимися в соседних двориках;

выбрасывать какие-либо предметы из окон, находиться на подоконнике, закрывать наблюдательные глазки в дверях и стенах камер;

нарушать целостность пола, потолка, стен, дверей, решеток, делать на них какие-либо надписи и пометки, портить книги и другие предметы и вещи, которые выдаются для пользования в СИЗО, а также наклеивать, вывешивать что-нибудь на стены, окна, инвентарь, принадлежащий СИЗО;

завешивать спальные места и меняться ими без разрешения персонала СИЗО;

содержать и разводить животных (осужденные, оставленные в СИЗО для работы по хозяйственному обслуживанию, могут содержать животных с разрешения администрации СИЗО);

пользоваться какими-либо самодельными электроприборами, без разрешения персонала СИЗО самостоятельно проводить какие-либо ремонтные работы в камере;

изготовлять, хранить и пользоваться предметами, вещами, напитками и веществами, запрещенными для передачи заключенным и осужденным, а также для пользования и хранения при себе;

играть в карты, а также другие азартные игры с целью получения материальной выгоды, а также организовывать их;

причинять себе или другим лицам телесные повреждения, в том числе с помощью другого лица, а также наносить преднамеренный вред своему здоровью с целью уклонения от исполнения установленных обязанностей;

нарушать установленный порядок проведения свиданий, направления писем, жалоб и заявлений;

курить в не отведенных для этого администрацией СИЗО местах;

употреблять в присутствии администрации, персонала СИЗО и других лиц, посещающих СИЗО, нецензурные и жаргонные слова;

наносить себе или другим заключенным или осужденным, находящимся в СИЗО, татуировки.

Кроме того, несовершеннолетним лицам запрещается курить и получать в посылках (передачах) и бандеролях, покупать в магазинах СИЗО и хранить при себе табачные изделия. Заключенные и осужденные имеют право иметь при себе в камере по две сумки с личными вещами, которые хранятся под кроватями, для чего могут оборудоваться специальные сундуки.

В приказе определены основания и порядок приема в СИЗО заключенных и осужденных, прописаны особенности их размещения в СИЗО, установлен режим содержания в следственных изоляторах и т. п. В приложении 1 приведен Перечень продуктов питания, предметов первой необходимости, прочих вещей и предметов, запрещенных для передачи заключенным и осужденным, а также для пользования и хранения при себе, а в приложении 2 - Перечень продуктов питания, предметов первой необходимости, других вещей и предметов, которые заключенные и осужденные могут получать в посылках (передачах) и бандеролях, покупать в магазинах СИЗО и хранить при себе.

Как сообщается, приказ вступит в силу со дня официального опубликования.

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