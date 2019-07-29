Украинские летчики совершили посадку на кратер вулкана Ньямлагира, который является самым активным в Африке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

“Экипаж вертолета Ми-8 украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго успешно выполнил сложное задание по обеспечению работы группы вулканологов, которые исследуют вулкан Ньямлагира - осуществили высадку ученых на кратер активного вулкана, высота которого достигает три километра”, - говорится в сообщении.

Воздушные массы в районе вулканов-соседей Ньямлагира и Ньирагонго являются достаточно нестабильными. Наблюдается серьезная турбулентность. Даже во время элементарной, на первый взгляд, задачи, а именно полета вокруг кратера вулкана, пришлось столкнуться с сильным попутным ветром, скорость которого достигала 90 км/ч, - рассказал летчик Владимир Прокопенко.

Опасность подстерегает и во время посадки на поверхность кратера, ведь пласты застывшей вулканической лавы являются достаточно хрупкими и могут провалиться под значительным давлением.

После высадки ученых вертолет вернулся на аэродром и находился в режиме ожидания. За несколько часов, что понадобились вулканологам для исследований, экипаж Ми-8 забрал ученых, успешно завершив еще одно задание миссии.

Фото: mil.gov.ua

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