30 июля отмечают Международный день дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Сегодня День ангела у обладательниц имени Марина. А дни рождения празднуют "железный Арни" и обворожительный Жан Рено.

Народные праздники

В народе сегодня отмечают Марину лазоревую. Так в народе переосмыслили и наложили на погодные условия и сельхозработы середины июля - день памяти святой Марины Антиохийской и день преподобного Лазаря, считая, что большие дожди, характерные для этого периода лета, сопровождаются лазоревыми отблесками - молниями.

Считалось, что перед Днем Ильи нечистая сила вредит человеку из последних сил. Поэтому крестьяне сторонились водоемов и не купались там, чтобы не стать жертвой водяного.

Международные праздники

29 июля - Международный день дружбы, который отмечают по инициативе ООН восьмой год подряд. В ООН сообщили, что это день особенно актуальный во время, когда в мире бушуют войны и растет недоверие между людьми. Однако у людей нет выбора, кроме как жить вместе, поэтому важно протянуть руку и, проявив силу духа, преодолеть разногласия.

Сегодня можно поздравить друзей открыткой, картинкой, парой теплых слов, а лучше увидеться лично.

Еще одна дата сегодня - Всемирный день борьбы с торговлей людьми. ООН учредила ее, чтобы привлечь внимание к масштабной проблеме. По данным на 2018 год, главные жертвы торговли людьми - женщины и девочки, особенно в зонах боевых действий и зонах конфликтов. В числе пострадавших по всему миру - около 225 тысяч человек.

Дни рождения

72-летие сегодня отмечает актер, спортсмен и политик - Арнольд Шварценеггер.

71 год исполняется популярному французскому актеру Жану Рено.

В 1963 году родилась американская актриса Лиза Кудроу, известная по роли Фибби Буфе в сериале "Друзья".

День рождения сегодня и у режиссера Кристофера Нолана. снявшего такие ленты, как "Бэтмен. Начало", "Темный рыцарь", "Интерстеллар", "Дюнкерк".

Именины

Сегодня День ангела у Марин - в память о святой Марине Антиохийской. Считается, что она была одной из святых, явившихся Жанне д'Арк.