В российской компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) начали производство истребителей пятого поколения Су-57 по контракту для Воздушно-космических сил России.

Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

Госконтракт на поставку 76 истребителей Су-57 для ВКС был подписан на форуме "Армия-2019".

"В настоящее время компания "Сухой" приступила к выполнению контрактных обязательств", - сообщили в аппарате Борисова.

В результате исполнения контракта Минобороны получит "самый современный многофункциональный истребитель пятого поколения, что поднимет боевые возможности отечественных Воздушно-космических сил".

Также в аппарате вице-премьера подтвердили ранее заявленные сроки поставок первой машины.

"Первый самолет будет передан заказчику до конца 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в Турции заявили, что обойдутся без американских истребителей-невидимок F-35. В российской госкорпорации "Ростех" уже заявили, что Москва будет готова поставлять свои самолеты Су-35 в Турцию, если Анкара попросит их. Однако турецкие чиновники заявили, что пока не ведут переговоры с Москвой об альтернативах самолетам F-35.

Отметим, что в небе над Каспийским морем таинственно исчез истребитель ВВС Азербайджана.