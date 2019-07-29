Житомирский окружной административный суд отказал в иске по осуществлению пересчета голосов в одномандатном избирательном округе № 67. Об этом сообщает Гражданская сеть Опора.

"Народный депутат и кандидат в нардепы по одномандатному избирательному округу № 67 (г. Чуднов) Виктор Развадовский подал иск в суд с просьбой признать противоправными действия окружной избирательной комиссии и обязать ее осуществить пересчет голосов на всех участках округа. 27 июля Житомирский окружной административный суд в удовлетворении иска отказал", - говорится в сообщении.

По словам наблюдателя от Опоры в этом округе Татьяны Хмель, в исковом заявлении кандидат отмечал, что в течение предвыборной кампании конкуренты распространяли листовки с ложной информацией о нем, что подорвало его рейтинг. "Также кандидат отмечал нарушения в день голосования, такие как агитация сельским головой голосовать против Развадовского, а за другого кандидата, один избиратель вынес бюллетень за пределы участка, а также на одном из участков были заклеены камеры видеонаблюдения. По его мнению, такие нарушения повлияли на результат выборов", - добавила Хмель.

Фото: cvk.gov.ua

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