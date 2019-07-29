В понедельник, 29 июля, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 25,2275 грн/$1 с 25,365 грн/$1 в пятницу. Об этом передает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,215-25,24 грн/$1, тогда как в НБУ установил на 30 июля официальный курс 25,252582 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 29 июля укрепился до 25,2629грн/$1 с 25,4603 грн/$1.

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы гривни к иностранным валютам на 30 июля 2019 года:

10 белорусских рублей 124.1340

100 долларов США 2525.2582

100 ЕВРО 2807.8346

100 польских злотых 655.9442

100 канадских долларов 1917.2650

100 молдавских лей 142.8839

10 российских рублей 3.9755

100 казахстанских тенге 6.5574

100 турецких лир 448.8227

1000 венгерских форинтов 85.8061

100 фунтов стерлингов 3104.5350

100 чешских крон 109.6254

100 швейцарских франков 2544.0197

100 юаней женьминьби (Китай) 366.3285

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 25 июля составил 343,2 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $297 млн.

Мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли украинская долговая пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.

Также сообщалось о том, почему резко укрепилась гривня и что с ней будет осенью.

В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.

Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".