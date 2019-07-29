На межбанковском рынке Украины гривня к доллару продолжила укрепляться
В понедельник, 29 июля, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 25,2275 грн/$1 с 25,365 грн/$1 в пятницу. Об этом передает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на дилеров коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,215-25,24 грн/$1, тогда как в НБУ установил на 30 июля официальный курс 25,252582 грн/$1.
По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 29 июля укрепился до 25,2629грн/$1 с 25,4603 грн/$1.
Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы гривни к иностранным валютам на 30 июля 2019 года:
- 10 белорусских рублей 124.1340
- 100 долларов США 2525.2582
- 100 ЕВРО 2807.8346
- 100 польских злотых 655.9442
- 100 канадских долларов 1917.2650
- 100 молдавских лей 142.8839
- 10 российских рублей 3.9755
- 100 казахстанских тенге 6.5574
- 100 турецких лир 448.8227
- 1000 венгерских форинтов 85.8061
- 100 фунтов стерлингов 3104.5350
- 100 чешских крон 109.6254
- 100 швейцарских франков 2544.0197
- 100 юаней женьминьби (Китай) 366.3285
Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 25 июля составил 343,2 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $297 млн.
Мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли украинская долговая пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.
Также сообщалось о том, почему резко укрепилась гривня и что с ней будет осенью.
В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.
Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".