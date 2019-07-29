Более двух миллионов украинцев на сегодняшний день инфицированы вирусным гепатитом С, гепатитом В - более 600 тыс. Об этом рассказала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Вирусные гепатиты опасны тем, что могут приводить к серьезным осложнениям. В частности, вызвать такие болезни как цирроз и рак печени. В большинстве случаев эти болезни обусловлены именно наличием гепатита В или С", - говорится в сообщении.

Супрун отметила, что отсутствие своевременного лечения вирусных гепатитов представляет опасность для здоровья самого пациента и людей, с которыми он контактирует.

"Именно поэтому крайне важно вовремя пройти тестирование на гепатиты. Если вы никогда этого не делали - сделайте обязательно, не откладывайте это дело. Тесты на вирусные гепатиты бесплатные", - подчеркнула Супрун.

Пройти тестирование стоит в частности пациентам из групп риска:

людям, которые делали тату или пирсинг

пользовались услугами салонов маникюра, но не уверены в соблюдении правил стерилизации

имели большое количество половых партнеров и практиковали незащищенный секс

если в семье нарушаются элементарные правила гигиены.

Если у пациента диагностировали вирусный гепатит (после дополнительного обследования), необходимо обратиться к врачу-инфекционисту. Пациенты с вирусным гепатитом могут получить лечение по государственной программе. Если в медучреждении говорят, что лекарств нет, стоит обратиться к главному врачу или в департамент / управление здравоохранения в вашей области, чтобы выяснить причину.

Кроме того, пациенты с вирусным гепатитом могут бесплатно получить инновационное лечение против вирусного гепатита С. Его эффективность составляет 90%, а вероятность появления побочных эффектов значительно меньше, чем при лечении препаратами предыдущего поколения.

В то же время гепатита B можно предотвратить, сделав вакцинацию по календарю прививок. Младенцам первую дозу вакцины вводят в первые дни после рождения, вторую и третью - в 3 и 6 месяцев.

Вакцины против гепатита С пока не существует. Лучший способ уберечься от него - соблюдать базовых правил личной безопасности и гигиены.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

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