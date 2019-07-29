Полиция устанавливает обстоятельства смерти в Харьковском СИЗО 32-летнего мужчины, который был арестован и находился под следствием за совершение кражи.

Мужчина был обнаружен повешенным в Харьковском следственном изоляторе. Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что мужчина покончил с жизнью через повешение. По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится проверка по установлению всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

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