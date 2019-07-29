Представители НБУ в период с 22 по 26 июля купили на межбанковском валютном рынке $261,2 млн. Это в 6,5 раза больше, чем неделей ранее.

Согласно сообщению пресс-службы центробанка, $185,2 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $76 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

По данным Нацбанка, нерезиденты за минувшую неделю увеличили свой портфель ОВГЗ на 4,92 млрд грн, в том числе гривневых - на 4,82 млрд грн (почти $190 млн по текущему курсу).

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $2,4 млрд, продал - $0,23 млрд. В том числе с 1 по 26 июля Нацбанк приобрел $760,9 млн по сравнению с $322,3 млн за весь июнь, $160,6 млн - на май и $299,9 млн - за апрель.

Мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли украинская долговая пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.

Также сообщалось о том, почему резко укрепилась гривня и что с ней будет осенью.

В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.

Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".