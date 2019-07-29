Во вторник, 30 июля, Украину накроют грозовые дожди, а в некоторых районах возможен град. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе Украины прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15 -20 градусов, днем +24- 30 градусов, на Закарпатье +28-33 градуса.

В Карпатах кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью +12-17 градусов, днем +19-24 .

На курортах Карпатского региона кратковременные дожди, грозы. Температура: в Моршине и Трускавце ночью +15-17 градусов, днем +25-27 градусов, в Сваляве ночью +17-19 градусов, днем +29-31.

На севере Украины обещают переменную облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14-20 градусов, днем +23-27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15-21 градус, днем +24-30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14-20 градусов, днем +24-30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17-23 градуса, днем +28-34 градуса.

В Киеве - переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18-20 градусов, днем +25-27.

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