Сразу двое из трех судей Бердянского горрайонного суда (Запорожская область) решили взять самоотвод во время первого судебного слушания по резонансному делу об убийстве бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко, позывной "Сармат", передает Интерфакс-Украина.

Об этом стало известно из прямой видеотрасляции из Бердянского горрайонного суда, где 29 июля началось судебное слушание по делу.

Отмечается, что в начале суда двое из трех членов коллегии судей заявили об самоотводе. По словам одной из судей, ее супруг имел контакты с семьей убитого, а именно занимался энергообеспечением его мини-отелей, а вторая судья заявила, что задействована в других судебных делах в отношении Олешко.

Самоотводы были приняты. Таким образом, резонансное судебное заседание было приостановлено, не начавшись. Дата нового судебного заседания будет известна после назначения нового состава судебной коллегии.

Как сообщалось, Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области. В тот же день полицейские задержали четырех подозреваемых в убийстве активиста - Артема Матюшина, Александра Обухова, Максима Владимиренкова и Николая Ломаку.

3 августа они были арестованы. 14 сентября в Запорожской области задержали еще одного подозреваемого в организации убийства Олешко - Михаила Сигиду, а 17 декабря в международном аэропорту "Харьков" правоохранители задержали шестого подозреваемого.

Далее 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала Виктора Власюка по подозрению в организации убийства.

Полиция отрабатывает несколько версий убийства, в том числе по политическим мотивам, на бытовой почве или из-за бизнес-конфликта. Следователи выделили в отдельное уголовное производство расследование относительно заказчиков убийства.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве ветерана АТО Олешко-Сармата передали в суд.

Также мы писали, что нардепа Пономарева вызвали на допрос по делу об убийстве АТОшника Олешко Сармата.