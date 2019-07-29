Грузинская компания Georgian Airways подсчитала убытки из-за отмены полетов в Россию, передает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, речь идет о потерях на сумму $25 млн. Там отметили, что приостановка прямого авиасообщения с Россией нанесла "существенный удар" по авиакомпании. В Georgian Airways подчеркнули, что ситуация с РФ поставила ее в сложное финансовое положение. Около 80% реализованных билетов пришлось возвращать, а число покупателей билетов резко сократилось.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории России на территорию Грузии. В документе также рекомендовано туроператорам и турагентам не продавать путевки в эту страну на время запрета. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля также приостановлены.

Напомним, что появилось видео, как на грузинском ТВ ведущий обложил матом Путина.

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