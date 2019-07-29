Министр внутренних дел Арсен Аваков не останется в новом правительстве, которое сформирует "Слуга народа" по результатам парламентских выборов.

Об этом говорят источники "Страны" в парламентских кругах. Причина того, глава МВД готовится на выход - это конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

"Дают более 90%, что он уйдет из МВД, с чем он уже смирился в общем-то и сейчас занять закрытием всяких хвостов. При этом, у Авакова начался серьезный конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, после чего и стало понятно, что Аваков на своем посту не удержится", - говорит собеседник нашего издания в депутатском корпусе.

Ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью заявлял, что никаких предварительных договоренностей о сохранении за Аваковым кресла министра у команды Зе нет.

Детальнее о дальнейшей судьбе министра внутренних дел читайте в материале "Страны" Аваков и его новый "Порядок". Глава МВД готовится к отставке и создает в Раде группу в противовес Зе.

Ранее мы сообщали, что в "Слуге народа" ищут спикера, премьера, сменщиков Луценко и Авакова.