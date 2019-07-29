29 июля на изнывающий от жары Киев обрушился сильный ливень с ветром и грозой. В сети появились впечатляющие фото и видео, которые демонстрируют, как на некоторых улицах столицы образовались настоящие реки.

Что происходило в Киеве во время дождя

Улицу Грушевского возле стадиона Динамо затопило. На видео, опубликованном в сети, также видно, что появились глубокие лужи.

Вода, как обычно, затопила проезд у станции метро "Дорогожичи".

Фото: obozrevatel.com

На улице Кирилловской подтопление парализовало движение трамваев и автомобилей.

Фото: Facebook.com

На Шулявке также затопило одну из улиц.

Возле Шевченсковского райсуда кто-то даже решил развлечься с надувным кругом.

Фото: sud.ua

Какая погода ждет украинцев

Синоптики прогнозируют, что жара спадет, а дожди продолжатся. В ближайшие два дня еще будет жарко, а потом похолодает до +19...+23. В основном снижение температуры прогнозируют с четверга.

Уже завтра, 30 июля, вероятны кратковременные дожди с грозами. Во вторник утром и днем ​​они ожидаются на западе, севере и в центре, а в течение дня и к вечеру грозовые дожди охватят юг и восток.

С 1 августа во всей Украине жары не будет - предполагается умеренно теплая погода, а на севере и северо-востоке даже ниже +20 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. Ближайшая неделя, а особенно выходные, 3-4 августа, в Киеве будут достаточно свежими, добавила она.