29 июля на изнывающий от жары Киев обрушился сильный ливень с ветром и грозой. В сети появились впечатляющие фото и видео, которые демонстрируют, как на некоторых улицах столицы образовались настоящие реки.
Что происходило в Киеве во время дождя
Улицу Грушевского возле стадиона Динамо затопило. На видео, опубликованном в сети, также видно, что появились глубокие лужи.
Вода, как обычно, затопила проезд у станции метро "Дорогожичи".
Фото: obozrevatel.com
На улице Кирилловской подтопление парализовало движение трамваев и автомобилей.
Фото: Facebook.com
На Шулявке также затопило одну из улиц.
Возле Шевченсковского райсуда кто-то даже решил развлечься с надувным кругом.
Фото: sud.ua
Какая погода ждет украинцев
Синоптики прогнозируют, что жара спадет, а дожди продолжатся. В ближайшие два дня еще будет жарко, а потом похолодает до +19...+23. В основном снижение температуры прогнозируют с четверга.
Уже завтра, 30 июля, вероятны кратковременные дожди с грозами. Во вторник утром и днем они ожидаются на западе, севере и в центре, а в течение дня и к вечеру грозовые дожди охватят юг и восток.
С 1 августа во всей Украине жары не будет - предполагается умеренно теплая погода, а на севере и северо-востоке даже ниже +20 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. Ближайшая неделя, а особенно выходные, 3-4 августа, в Киеве будут достаточно свежими, добавила она.