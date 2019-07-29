В России полиция возбудила первое уголовное дело по итогам протестной акции, которая прошла в Москве в субботу, 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что дело открыто в отношении одного из участников митинга в центре Москвы.

Собеседник агентства указал, что мужчина бросил в сотрудника спецподразделения Росгвардии мусорный бак. Он отметил, что дело возбуждено по ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

По словам источника СМИ, мужчина задержан и находится в ОМВД по Мещанскому району, сотрудник ОМОНа проходит потерпевшим по делу.

Напомним, на акциях в Москве протестующие требовали допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.

"Страна" писала о том, как сторонники Майдана в Украине критиковали протесты в Москве.

Также мы сообщали, что на акциях оппозиции в Москве задержали почти тысячу человек.