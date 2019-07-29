В Киеве после дождя затопило улицы. Фото, видео
В Киеве после ливня, который прошел сегодня днем, затопило улицы.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в понедельник достигнет вечером до +21. Ветер переменный, до 2,3 м/сек. Солнце в столице зайдет в 20:52.
Фото и видео потопа публикуют пользователи соцсетей.
Фото: facebook.com/ikrussss
Видео: facebook.com/KyivOperativ
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Как сообщала "Страна", на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, с помпой открытом в конце мая, появились новые разрушения. На этот раз треснуло боковое стекло, которое служило защитой и некой страховкой после перил.
Отметим, что новые трещины на Пешеходном мосту в Киеве могут быть предвестником оползня. По словам Попова, большой ошибкой власти было то, что эксплуатация моста началась без подписания государственного акта о приемке объекта в эксплуатацию.