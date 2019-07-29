В Киеве после ливня, который прошел сегодня днем, затопило улицы.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в понедельник достигнет вечером до +21. Ветер переменный, до 2,3 м/сек. Солнце в столице зайдет в 20:52.

Фото и видео потопа публикуют пользователи соцсетей.

Фото: facebook.com/ikrussss

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергей Сериков (@serikov2515) 29 Лип 2019 р. о 6:15 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергей Сериков (@serikov2515) 29 Лип 2019 р. о 6:03 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Как вам погодка ? #lossolomas Допис, поширений Рупор Соломенского района (@lossolomas.ua) 29 Лип 2019 р. о 5:48 PDT

Как сообщала "Страна", на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, с помпой открытом в конце мая, появились новые разрушения. На этот раз треснуло боковое стекло, которое служило защитой и некой страховкой после перил.

Отметим, что новые трещины на Пешеходном мосту в Киеве могут быть предвестником оползня. По словам Попова, большой ошибкой власти было то, что эксплуатация моста началась без подписания государственного акта о приемке объекта в эксплуатацию.