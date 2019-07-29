На северо-западе Черногории пассажирский автобус в ночь на понедельник попал в ДТПе, в результате чего пострадал 41 человек. Об этом сообщает RTCG.

Как сообщается, пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и сорвался с трассы. Авария произошла около ТЭЦ под городом Плевля, вблизи отвалов добываемого угля. "В больнице города Плевля на лечении оставлено 26 человек. Троих тяжело пострадавших отправили в Сербию", - говорится в сообщении. Среди пострадавших - граждане Сербии и Черногории.

Отмечается, что жители Плевли уже ночью выстроились в очередь перед больницей, чтобы сдать кровь. Среди наиболее сильно пострадавших - водитель автобуса, который был доставлен в Клинический центр Подгорицы. Полиция выясняет причины инцидента.

С началом турсезона на Балканах резко возросло число ДТП. На трассах Сербии только за последнюю неделю погибли девять человек.

Фото: rtcg.me

Напомним, что в Черногории будут штрафовать туристов за прогулки с голым торсом.

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