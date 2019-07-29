В Туркменистане задержали троих человек, обвиняемых в распространении слухов о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает Хроника Туркменистана.

"В Лебапской области задержаны три человека, которых обвиняют в распространении слухов, способствующих дестабилизации обстановки в стране", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что задержанные – сотрудник Лебапского отделения "Туркментелекома", работник водного хозяйства и работница ЖКХ. При этом отмечается, что с 25 июля в Туркменистане ведется активная работа по борьбе со слухами о смерти или плохом здоровье президента. Вести контрпропаганду было поручено Министерству культуры.

Как сообщала "Страна", политолог, сообщивший о смерти президента Туркмении 21 июля, публично извинился. Он объяснил, что ранее полученные им сведения оказались опровергнуты источником тем же источником, из которых он их получил.

Отметим, что мать президента Туркменистана находится в тяжелом состоянии.