Собаку Джесси, которая вместе с украинкими моряками находилась на захваченном россиянами буксире "Яны Капу", вернули в Украину. Об этом сообщил координатор группы адвокатов военнопленных Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"Собаку Джесси, которая была захвачена вместе с 24 военнопленными украинскими моряками, сегодня вернули домой! О собаке практически сразу после встречи с нашими адвокатами сообщили моряки - члены экипажа буксира "Яны Капу", попросили ее найти и постараться вернуть домой. Несколько месяцев ушло на ее поиски и достижение договоренностей с СУ ФСБ и керченскими пограничниками, которые оставили ее у себя", - написал Полозов.

По словам журналистки Александры Ефименко, Джесси чувствует себя прекрасно, ей были сделаны все необходимые процедуры и прививки.

"На момент захвата кораблей и ареста моряков, Джесси была трехмесячным щенком. Ее обнаружили спустя некоторое время сотрудники пограничной службы и оставили у себя. В Керчи она провела 8 месяцев, а сегодня приехала в Херсонскую область, в семью Сергея Чулибы", - написала журналистка Александра Ефименко.

Фото: facebook.com

Напомним, что 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива Россия захватила украинский военный корабль с украинскими моряками и отказалась передавать пленных Украине, несмотря на мировое осуждение. Сейчас пленным продлили арест до конца ноября.

Ранее "Страна" писала о том, что расследование ФСБ по делу украинских моряков подошло к концу.

Также мы сообщали, что Курт Волкер заявил, что Россия не собирается отпускать украинских моряков.