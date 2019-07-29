Россия готова к переговорам по восстановлению авиасообщения с Украиной. Об этом в кулуарах Минтранса заявил глава Росавиации Александр Нерадько, сообщает РБК.

"Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения", - сказал Нерадько.

Напомним, в четверг, 25 июля, на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением возобновить авиасообщение между Украиной и Россией.

Как известно, с октября 2015 года между Россией и Украиной нет прямых авиарейсов. Также Киев запретил российским компаниям использовать свое воздушное пространство для транзитных полетов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Крыму готовы восстановить авиасообщение с материковой Украиной.

Также мы сообщали, что на сайте Зеленского появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда.