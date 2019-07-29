На вторник, 30 июля, в НБУ официальный курс гривни по отношению к доллару США опустили до 25,25 грн/$1 по сравнению с 25,43 грн/$1 в предыдущий банковский день.

Мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли долговая пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.

Также сообщалось о том, почему резко укрепилась гривня и что с ней будет осенью.

В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.

Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".