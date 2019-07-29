Спикером новоизбранной Верховной Рады будет лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Вице-спикером же планируют назначить представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

Об этом заявил будущий народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия, передает Обозреватель.

"Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук "за", – заявил Арахамия.

По словам депутата, Руслан Стефанчук, вероятно, займет место вице-спикера парламента, а не главы фракции. "Скорее всего, будет в должности вице-спикера, он близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа", – заявил Арахамия.

Дмитрий Разумков

Ранее "Страна" сообщала, что сейчас происходит с кандидатами на премьера.

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