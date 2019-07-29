Процесс отправки тела Максима Дадашева, погибшего в США российского боксера, затягивается из-за проблем с оформлением документов. Ранее планировалось, что тело отправят во вторник, 30 июля.

Боксер скончался 23 июля в США после того, как 20 июля получил серьезные травмы в бою против пуэрториканца Субриэля Матиса. Об этом передает ТАСС со ссылкой на представителя Федерации бокса России.

"Тело будет отправлено в Санкт-Петербург в среду или четверг", - говорится в опубликованном сообщении.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля.

В 11-м раунде поединка Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, в критическом состоянии его доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

Как сообщала "Страна", соперник погибшего после боя боксера Дадашева отказался от денег за поединок. "Я не хочу этот чек. Это были его первые слова", - цитирует издание представителя спортсмена Фернандо Гастамбиде. Также сообщается, что пуэрториканец подавлен из-за случившегося.

Максим Дадашев во время последнего боя перенес инсульт, но продолжил поединок.

Напомним, что в США во время свадебного путешествия по Аляске погибла актриса сыгравшая в культовом фильме "Брестская крепость".