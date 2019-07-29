В интернете опубликовано фото 2015 года, на котором Джонни Депп предстал якобы с травмами после нападения его тогдашней жены Эмбер Херд. Снимок появился в Іnstagram на аккаунте redcarpetmood.

Роман и расставание Деппа с Херд изобиловали скандалами.



Например, по словам актера, в 2015 году в доме пары в Австралии Херд кинула в него бутылку, которая чуть не отрезала ему палец. А потом женщина еще и затушила сигарету о его щеку. Агрессию Эмбер, по его рассказам, вызвало известие о том, что ей предстоит подписать брачное соглашение.

Теперь появился снимок раненого супругой Деппа. На фото звезда лежит на носилках в темных очках, его палец обернут тканью, а на щеке видно пятно.

Фото: Іnstagram/ redcarpetmood

Сожительство Херд и Деппа кончилось тем, что Эмбер предъявила спутнику обвинение в домашнем насилии. В ответ Депп обвинил ее в клевете, а потом и в том, что, наоборот, это он был жертвой и страдал от побоев. Теперь актер намерен отсудить у Херд 50 миллионов долларов.

Весной 2019 года стало известно, что Депп готовится к свадьбе с русской танцовщицей Полиной Глен, которая младше его на 35 лет.